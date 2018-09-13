«Обеспечить независимость ядерных сил»: почему Москва отказывается от белорусских шасси для ракетных комплексов

К середине 2020-х годов Россия начнёт серийное производство собственных шасси для мобильных ракетных комплексов различного типа, включая носители ядерного оружия. Об этом заявил советник генерального директора ПАО «КамАЗ» Владислав Полонский. По его словам, компания сможет выпускать до 400 единиц техники в год. Отечественные шасси создаются в рамках опытно-конструкторских работ по проекту «Платформа-О». В настоящее время войска РФ используют продукцию Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ). Как полагают эксперты, Москва намерена заменить белорусские комплектующие, чтобы обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил.

Серийное производство шасси нового поколения для подвижных ракетных комплексов РФ будет развёрнуто не раньше 2023 года. Об этом информагентству ТАСС сообщил советник генерального директора ПАО «КамАЗ», руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский.

В настоящее время предприятие АО «Ремдизель» (г. Набережные Челны), входящее в «КамАЗ», имеет только опытное производство высокомобильных модульных платформ (ВМП) мощностью до 10 единиц в год. Но в будущем ежегодный объём выпуска шасси может увеличиться в 40 раз, говорит Полонский.

По словам топ-менеджера, в перспективе семейство отечественных ВМП, которое создаётся в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Платформа-O», вытеснит продукцию Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ).

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«В нашей армии сейчас на машинах МЗКТ различных типов смонтировано более 60 образцов вооружений: на таких шасси установлены ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Смерч», береговые комплексы «Бал», «Бастион», «Берег» и «Рубеж», пусковые установки систем ПВО С-300 ПМУ-2, С-400 «Триумф», — напомнил Полонский.

Также шасси МЗКТ установлены на самоходных стратегических комплексах «Тополь-М» и «Ярс», вооружённых межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Данный вид оружия входит в состав РВСН и составляет важную часть ядерного потенциала РФ.

«Через 10—12 лет наши Вооружённые силы будут иметь уже только отечественные ВМП, что позволит полностью обеспечить технологическую независимость российских стратегических ядерных сил», — отметил Полонский.

По инновационной схеме

Проект «Платформа-О» стартовал в 2008 году в соответствии с постановлением правительства РФ. В качестве головного исполнителя был выбран «КамАЗ». Предприятию была поставлена задача — разработать семейство ВМП, которое бы удовлетворяло стандартам Минобороны и превосходило продукцию МЗКТ.

Основное требование к шасси для отечественной военной техники — это исправная работа при экстремальных температурных режимах (от —50°C до +50°C), а также в условиях высокогорья, засушливого и влажного климата.

Подвижный грунтовой ракетный комплекс «Ярс»

РИА Новости

© Александр Вильф

На текущий момент об испытаниях «Платформы-О» ничего не сообщается. Однако, согласно заявленным характеристикам, отечественные ВМП должны заметно превзойти по эффективности белорусские аналоги.

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В частности, скорость шасси МЗКТ-79221 с колёсной формулой 16х16 (используется для «Тополей» и «Ярсов») составляет 40 км/ч (против 60 км/ч у «Платформы-О»), угол преодолеваемого подъёма — 10° (против 30°), запас хода — 420 км (против 1,2 тыс. км), глубина брода 1,1 м (против 1,8 м), ресурс до первого капитального ремонта — 40 тыс. км (против 200 тыс. км).

«Платформа-О» выполнена по инновационной схеме «мотор-колесо». Каждый элемент подвижной части оснащён электродвигателями и системой управления. Колёса могут вращаться с разной скоростью и двигаться в разных направлениях. Это в разы увеличивает манёвренность машины и её способность преодолевать препятствия.

Как сообщил Полонский, ВМП постепенно осваивают военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения. Для них предприятие уже разработало методический материал.

В частности, «Ремдизель» успели посетить инструкторы-прапорщики из учебного центра РВСН, которые занимаются подготовкой механиков-водителей модельных комплексов. Они сравнили управление опытными образцами «Платформы-О» с поездкой на «Мерседесе».

«Безусловно, будущее именно за автомобилями с подобными шасси. Это крайне перспективное направление развития инженерной мысли. Только представьте, что огромный комплекс с почти пятидесятитонной МБР способен подобно танку разворачиваться на месте или двигаться боком», — пояснил RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев.

По его словам, в высокомобильной платформе «КамАЗа» реализован «принцип тепловоза». За кабиной водителя размещена газотурбинная или дизельная силовая установка. К ней подключен генератор, питающий электродвигатели. Несмотря на видимую сложность конструкции, широкое использование цифровых технологий максимально облегчает процесс управления машиной.

«Шасси с такими характеристиками не идут ни в какое сравнение с нынешней продукцией МЗКТ. Белорусское предприятие постоянно совершенствует свои шасси, но не ведёт исследований в области инноваций. В то же время невозможно обойти стороной тот факт, что у «КамАЗа» отсутствует научно-технологическая база для создания в установленные сроки столь высокотехнологичной колёсной платформы», — констатировал Корнев.

Эксперт полагает, что цикл испытаний, устранение выявленных недостатков и подготовка к серийному производству могут растянуться на более продолжительный срок, чем указал Полонский. Кроме того, проект потребует инвестиций в десятки миллиардов рублей.

Недопустимая ситуация

Опрошенные RT сошлись во мнении, что разработка «Платформы-О» свидетельствует о стремлении Москвы сконцентрировать внутри РФ производство наиболее важных элементов стратегических и оперативно-тактических ракетных комплексов.

«МЗКТ зарекомендовал себя партнёром с практически безупречной репутацией. Сейчас завод полностью загружен заказами из России. Однако Москва неоднократно пыталась стать акционером предприятия и получала категоричный отказ от белорусов. Возможно, строптивость Минска послужила одной из причин запуска проекта «Платформа», — предположил Корнев.

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев согласен с тем, что власти РФ недовольны поведением белорусских партнёров. По его словам, Минск продолжает давать Москве немало поводов для беспокойства в сфере военно-технического сотрудничества.

Рабочие Минского завода колесных тягачей в цехе по производству специальных колесных шасси

РИА Новости

© Андрей Александров

«Я не могу сказать, что МЗКТ — идеальный партнёр. Осознавая отсутствие конкуренции, завод несколько раз срывал сроки выполнения контрактов. Помимо этого, МЗКТ, как и другие оборонные предприятия республики, начинает проигрывать технологическую гонку. В будущем качество белорусской продукции может заметно упасть, а для Минобороны РФ это абсолютно недопустимо», — сообщил Суздальцев.

Как считает политолог, Москва (в лице корпорации «Ростех». — RT) испытывала вполне оправданное желание получить доступ к уставному капиталу МЗКТ. Интенсивные переговоры с Минском по этому поводу велись в 2011—2014 годах, но завершились безрезультатно. Белорусские власти выставили цену в $3 млрд, которую в РФ сочли неадекватно высокой.

14 августа 2015 года Александр Лукашенко заявил, что Москва рассчитывала приобрести Минский завод колёсных тягачей «за бесценок» и оказывала давление на руководство республики. Глава государства подчеркнул, что МЗКТ останется «народным предприятием».

«Мы не можем позволить себе рисковать и не получить продукцию МЗКТ. Поэтому инвестиции в разработку собственных шасси — это правильный вектор. Мы должны самостоятельно производить все необходимые агрегаты для стратегических ракетных комплексов», — резюмировал Суздальцев.