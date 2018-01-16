«Время возвращать долги»: как белорусские госпредприятия могут перейти в собственность зарубежных инвесторов

Правительство Белоруссии подготовило проект указа «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств». По информации RT, документ может быть подписан президентом Александром Лукашенко в ближайшие недели. Это станет ещё одним шагом на пути реформ по либерализации бизнеса республики. Цель законодательной инициативы — избавиться от неэффективных госпредприятий. Эксперты считают, что в результате ряд белорусских промышленных гигантов может перейти под контроль предпринимателей из России, Китая и ЕС. О последствиях реструктуризации — в материале RT.

Проект указа «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» был подготовлен правительством Белоруссии совместно с Нацбанком страны. Цель этой законодательной инициативы — создать юридическую базу для оздоровления крупных госпредприятий республики. По информации RT, документ может быть подписан президентом Александром Лукашенко в ближайшие недели.

19 декабря 2017 года белорусский лидер провёл масштабное совещание о новых инструментах реструктуризации долговых обязательств в экономике. На нём представители экономического блока страны заявили, что промышленники, переставшие обслуживать свои кредиты, оказывают «беспрецедентное давление на банки». Так, первый замминистра финансов Максим Ермолович рассказал, что в 2015 году крупные предприятия испытали сложности с погашением и обслуживанием долгов.

«Минфину пришлось вмешиваться в этот процесс и проводить глубокую реструктуризацию обязательств предприятий через инструменты бюджетного кредитования. Мы фактически выдавали бюджетные кредиты на погашение этих обязательств, переводя долг предприятий перед банками на бюджет», — разъяснил чиновник.

Несмотря на целый комплекс реабилитационных мер, крупнейшие предприятия Белоруссии, в числе которых МАЗ и «Гомсельмаш», так и не смогли преодолеть долговой кризис.

На заводе МАЗ.

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Чтобы поддержать производственный сектор, в 2009 и 2011 годах правительство даже включало печатный станок. Итог — девальвация, во время которой белорусский рубль по отношению к доллару подешевел вдвое. В 2015 году на финансовую подпитку флагманов промышленности ушло более $1,4 млрд бюджетных средств, в 2016-м — $400 млн.

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В 2017 году финансирование сократилось до символических $2 млн, так как правительство заняло жёсткую позицию по отношению к должникам. Как заявил Ермолович, финансовая «диета» позволила предотвратить уже назревавший банковский кризис, стабилизировать ситуацию по долгам госпредприятий.

Президент Лукашенко, десятилетиями поддерживавший промышленников, теперь изменил позицию.

«В 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей… Тогда правительство обещало, что если мы поможем нашим предприятиям, то это будет в последний раз. Нужен был, с точки зрения правительства, некий толчок, и они начнут эффективно работать, вернут долги, — заявил президент. — Сейчас пришло время долги возвращать, погашать займы».

Теперь, по словам белорусского лидера, работать с проблемными долгами предприятий реального сектора нужно совершенно иначе.

«Мы себе не можем позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий на бюджет. Нам надо системно определиться с этим вопросом. Необходимо более активное участие банков в данных процессах. Но самым активным должен быть тот, кто брал деньги. Нам следует предусмотреть действенные меры оздоровления финансовой ситуации как на конкретных предприятиях, так и в отраслях экономики», — заявил Александр Лукашенко.

По словам Ермоловича, отныне власти будут использовать небюджетные методы рефинансирования. Это традиционный инструмент рынка проблемных долгов, и в правительстве считают, что его удастся создать совместно с Агентством по управлению активами. А это, в свою очередь, потребует изменения законодательства, ведь сейчас в Белоруссии банки даже не могут продавать «плохие» долги с дисконтом.

Простить и списать

Проект нового указа «О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств» как раз и предусматривает продажу проблемных долгов со скидкой. То есть при сделках, в которых кредитор уступает требования по договору займа другому лицу, допускается разница между существующим объёмом займа и той суммой, которую в итоге платит новый кредитор. Более того, в документе прописана возможность освободить старого заёмщика от имущественных обязательств по кредитным договорам.

Предполагается, что на начальном этапе это облегчит реструктуризацию долгов, в том числе через участие банков в управлении предприятиями-должниками. Таким образом, частные белорусские банки смогут вместо платежей по кредиту получить равнозначные по стоимости акции компании. Ранее правом войти в капитал предприятия обладали только госбанки.

Также в проекте говорится, что долги промышленных гигантов можно простить. Причём что-то будет списано полностью (например, выплата процентов, пени), а что-то частично — расчёт делается на то, что банки найдут способ компенсировать потери. Эта инициатива исходила от самих банкиров.

В начале декабря прошлого года Ассоциация белорусских банков (АББ) обратилась в Нацбанк с соответствующим предложением. Таким образом кредитные организации хотят ликвидировать портфель безнадёжных кредитов.

Польский сценарий

Конвертация «плохих» долгов в ликвидные ценные бумаги, предусмотренная проектом указа, позволит государственным предприятиям привлечь финансовых партнёров, скорее всего зарубежных, потому что крупных портфельных инвесторов в Белоруссии практически нет.

Нынешнюю ситуацию в белорусской экономике эксперты сравнивают с той, что четверть века назад сложилась в Польше.

«Сначала в 1989-м «реформа Мазовецкого» полностью освободила частную предпринимательскую инициативу, что привело к бурному развитию малого и среднего бизнеса. А в 1991-м уже «реформа Бальцеровича» лишила господдержки индустриальных гигантов. Многие из них обанкротились, но высвободившиеся рабочие руки поглотил частный бизнес, — пояснил в беседе с RT белорусский экономист Андрей Аксёнов. — Теперь мы в Белоруссии видим ту же пару: стимулирование частного бизнеса, а за ним — жёсткие меры в отношении неэффективных госпредприятий. Только всё более сжато во времени, потому что под тяжестью промышленных долгов может рухнуть вся белорусская экономика».

Эксперты полагают, что если преобразования будут доведены до конца, то вся структура собственности в белорусской промышленности может быть перекроена. Не исключено, что крупнейшие предприятия страны, такие как МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азот», «Горизонт», потеряют белорусскую «прописку».

«Это только начало»

По словам Аксёнова, ранее интерес к белорусским флагманам проявлял российский бизнес. Речь шла о таких предприятиях, как «Беларуськалий», нефтеперерабатывающие заводы («Нафтан» и Мозырский НПЗ), «Могилевнефтехим», МАЗ, МЗКТ, «Гродно Азот» и т.д. При этом в правительстве Белоруссии говорили, что объединение белорусских и российских предприятий в ТНК заметно облегчит выполнение поставленной президентом задачи по модернизации производств. Да и рынки сбыта для белорусских производителей будут обеспечены.

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Однако в последующие годы белорусские власти не раз отказывались от совместных с Россией промышленных проектов. Например, так и не удалось объединить КамАЗ и МАЗ в единый холдинг «РосБелавто». Не вошла Россия и в капитал Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ), производящего тяжёлые шасси для российских стратегических ракет.

Теперь, как отмечают аналитики, белорусские активы для России уже не представляют такого интереса, как 20 лет назад.

«Сейчас россиян, если говорить про крупный капитал, интересует немногое: оба НПЗ, железная дорога и «Беларуськалий», — заявил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Есть, конечно, ещё «авантюрный капитал», интерес которого к активам — попользоваться и бросить. Но он существует в любой стране мира».

«Беларуськалий»

РИА Новости

К белорусским промышленным активам давно прицениваются Польша и Китай, отмечают эксперты. Интересы потенциальных инвесторов весьма разнообразны.

«Для поляков притягательны предприятия деревообработки, текстильные производства, — пояснил в интервью RT белорусский экономист Пётр Билинский. — Китайцы готовы вкладываться в транспортно-логистическую инфраструктуру: железные и автомобильные дороги, склады и любые предприятия, которые можно переделать в склады. Потому что они видят Белоруссию как колоссальный склад своих товаров прямо на границе с ключевым рынком — Евросоюзом».

Он добавил, что также китайцев интересуют предприятия пищевой отрасли: «В прошлом году они уже купили несколько убыточных белорусских консервных заводов, инвестировали в молочно-товарные фермы в Гомельской области. Но это, я уверен, только начало».