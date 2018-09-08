«Широчайший спектр задач»: на что способны новейшие российские вертолёты
- Макет лёгкого вертолёта VRT500
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
В России разрабатывается лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500 взлётной массой 1,6 т. Первый полёт прототипа машины запланирован на начало 2020 года. Об этом сообщил RT директор программы «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») Михаил Иванов на проходящем в Геленджике «Гидроавиасалоне-2018».
«В данный момент ведётся разработка, первый полёт запланирован на начало 2020 года. Проектирование различных систем находится в разной степени готовности. В частности, изготовлены первые прототипы несущей системы, и они сейчас проходят испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского)», — сказал Иванов.
Уникальное решение
На выставке в Геленджике представлен полноразмерный макет VRT500. По словам Иванова, машина будет оснащена винтами из композитных материалов. В настоящее время «в высокой степени проработки» находятся фюзеляж и каркас. Сборка первого прототипа VRT500 должна стартовать осенью 2019 года. Грузоподъёмность вертолёта составит 730 кг, крейсерская скорость — 225 км/ч, дальность полёта — 860 км.
Иванов подчеркнул, что в детище «ВР-Технологии» использован опыт создания соосных вертолётов, накопленный в холдинге. Например, в VRT500 реализована соосная схема с двумя несущими винтами. Руководитель программы подчеркнул, что это уникальное решение для лёгкого вертолёта с такой взлётной массой.
- Полноразмерный макет VRT500
- © Алексей Заквасин/RT
«Благодаря соосной схеме к вертолёту можно подойти с любой стороны — машина абсолютно безопасна. К тому же отсутствие трансмиссии рулевого винта позволяет совершенно по-другому компоновать вертолёт», — пояснил Иванов.
Собеседник RT рассказал, что соосная схема позволила создать вертолёт с самой объёмной кабиной в своём классе. В результате VRT500 способен выполнять задачи машин взлётной массой около 2,5 т (например, популярных на международном рынке моделей Eurocopter EC 135 и AS350).
«Важным преимуществом VRT500 является высокая конвертируемость. В базовом варианте машина предназначена для грузопассажирских перевозок. Но при минимальных затратах может быть переоборудована для полицейских операций, мониторинга местности, медицинской эвакуации при ДТП и межгоспитальной транспортировки», — отметил Иванов.
Директор программы VRT500 сообщил, что вертолёту предстоит серьёзный процесс сертификационных испытаний. Они откроют машине путь на российский и международный рынки. Иванов уверен, что отечественная машина будет недорогой в эксплуатации и превзойдёт зарубежных конкурентов по функциональным характеристикам.
Ещё одним образцом в классе лёгких вертолётов, представленным на «Гидроавиасалоне», является «Ансат». На выставке машина продемонстрирована в грузопассажирской и медицинской компоновке. Вертолёт построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом.
- «Ансат» в специальной медицинской комплектации
- © Алексей Заквасин/RT
Взлётная масса «Ансата» составляет 3,6 т, грузоподъёмность — 1,076 т, крейсерская скорость — 220 км/ч, дальность полёта — 505 км. Вертолёт способен перевозить до пяти человек в базовой конфигурации и до восьми в специализированной. Машина оснащена двумя турбовальными газотурбинными двигателями Pratt & Whitney PW207K мощностью 630 лошадиных сил.
«Ансат», как и VRT500, отличает самая объёмная в своём классе кабина. Это позволяет с комфортом перевозить пассажиров и размещать на борту большое количество различных грузов. В России машина используется в основном в медицинских целях. В «Вертолётах России» рассчитывают на успех «Ансата» на рынках Китая и других стран Юго-Восточной Азии.
Улучшенная «восьмёрка»
Из вертолётов среднего класса на «Гидроавиасалоне» представлен Ми-38 взлётной массой 15,6 т с VIP-салоном. В этом исполнении машина будет использоваться для перевозки первых лиц и руководящего состава крупных компаний в различных природно-климатических условиях.
Максимальная пассажировместимость Ми-28-2 составляет 30 человек, грузоподъёмность — 5 т, крейсерская скорость — 280 км/ч, дальность полёта — 870 км. Вертолёт оснащён газотурбинной силовой установкой ТВ7-117В с цифровой электронной системой управления и контроля (разработчик — ОАО «Климов»).
В пресс-службе холдинга «Вертолёты России» RT сообщили, что на сегодняшний день с Минобороны РФ заключён контракт на поставку двух машин в транспортно-десантном варианте — Ми-38Т.
- Образец Ми-38-2, представленный на «Гидроавиасалоне-2018»
- © Алексей Заквасин/RT
В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов отметил, что из представленных АО «Вертолёты России» машин очевидными рыночными перспективами обладают прежде всего «Ансат» и Ми-38-2. По его словам, говорить о шансах VRT500 на коммерческий успех преждевременно, так как машина даже не поднялась в воздух.
«Соосная схема на VRT500 при всех её преимуществах значительно увеличивает стоимость машины. Другое дело — «Ансат», над которым долго и кропотливо трудились сотрудники Казанского завода. В итоге казанцы добились выдающихся результатов. «Ансат» превосходит всех своих зарубежных конкурентов, и я очень надеюсь, что машина наконец-то займёт достойное место на рынке», — сказал Дьяконов.
Большое будущее, по словам эксперта, ожидает Ми-38-2.
По словам Дьяконова, в вертолёте реализовано немало оригинальных решений, которые позволили значительно улучшить его характеристики по сравнению с базовой моделью (Ми-8).
Единственным недостатком машины на текущий момент является довольно высокая цена.
«Ми-38-2 — чрезвычайно востребованный вертолёт как в России, так и в мире в целом. Очень важно, что у милевцев получилась надёжная машина, способная решать широчайший спектр задач. Да, эксплуатировать Ми-8 по-прежнему дешевле, но вопрос со стоимостью может быть решён путём повышения эффективности кооперации. Я думаю, разработчику под силу справиться с этой проблемой», — подчеркнул Дьяконов.
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