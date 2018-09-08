«Широчайший спектр задач»: на что способны новейшие российские вертолёты

Первый полёт лёгкого многоцелевого вертолёта VRT500 запланирован на начало 2020 года. В настоящее время прототипы несущей системы проходят испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ. Об этом сообщил RT директор программы VRT500 «ВР-Технологии» Михаил Иванов на проходящем в Геленджике «Гидроавиасалоне-2018». На выставке холдинг «Вертолёты России» представил полноразмерный макет VRT500, серийные модели Ми-38-2 и «Ансата». В компании уверены, что машины будут востребованы со стороны государственных ведомств и коммерческих заказчиков.

В России разрабатывается лёгкий многоцелевой вертолёт VRT500 взлётной массой 1,6 т. Первый полёт прототипа машины запланирован на начало 2020 года. Об этом сообщил RT директор программы «ВР-Технологии» (входит в холдинг «Вертолёты России») Михаил Иванов на проходящем в Геленджике «Гидроавиасалоне-2018».

«В данный момент ведётся разработка, первый полёт запланирован на начало 2020 года. Проектирование различных систем находится в разной степени готовности. В частности, изготовлены первые прототипы несущей системы, и они сейчас проходят испытания в аэродинамических трубах ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского)», — сказал Иванов.

Уникальное решение

На выставке в Геленджике представлен полноразмерный макет VRT500. По словам Иванова, машина будет оснащена винтами из композитных материалов. В настоящее время «в высокой степени проработки» находятся фюзеляж и каркас. Сборка первого прототипа VRT500 должна стартовать осенью 2019 года. Грузоподъёмность вертолёта составит 730 кг, крейсерская скорость — 225 км/ч, дальность полёта — 860 км.

Иванов подчеркнул, что в детище «ВР-Технологии» использован опыт создания соосных вертолётов, накопленный в холдинге. Например, в VRT500 реализована соосная схема с двумя несущими винтами. Руководитель программы подчеркнул, что это уникальное решение для лёгкого вертолёта с такой взлётной массой.

Полноразмерный макет VRT500

© Алексей Заквасин/RT

«Благодаря соосной схеме к вертолёту можно подойти с любой стороны — машина абсолютно безопасна. К тому же отсутствие трансмиссии рулевого винта позволяет совершенно по-другому компоновать вертолёт», — пояснил Иванов.

Собеседник RT рассказал, что соосная схема позволила создать вертолёт с самой объёмной кабиной в своём классе. В результате VRT500 способен выполнять задачи машин взлётной массой около 2,5 т (например, популярных на международном рынке моделей Eurocopter EC 135 и AS350).

«Важным преимуществом VRT500 является высокая конвертируемость. В базовом варианте машина предназначена для грузопассажирских перевозок. Но при минимальных затратах может быть переоборудована для полицейских операций, мониторинга местности, медицинской эвакуации при ДТП и межгоспитальной транспортировки», — отметил Иванов.

Директор программы VRT500 сообщил, что вертолёту предстоит серьёзный процесс сертификационных испытаний. Они откроют машине путь на российский и международный рынки. Иванов уверен, что отечественная машина будет недорогой в эксплуатации и превзойдёт зарубежных конкурентов по функциональным характеристикам.

Ещё одним образцом в классе лёгких вертолётов, представленным на «Гидроавиасалоне», является «Ансат». На выставке машина продемонстрирована в грузопассажирской и медицинской компоновке. Вертолёт построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом.

«Ансат» в специальной медицинской комплектации

© Алексей Заквасин/RT

Взлётная масса «Ансата» составляет 3,6 т, грузоподъёмность — 1,076 т, крейсерская скорость — 220 км/ч, дальность полёта — 505 км. Вертолёт способен перевозить до пяти человек в базовой конфигурации и до восьми в специализированной. Машина оснащена двумя турбовальными газотурбинными двигателями Pratt & Whitney PW207K мощностью 630 лошадиных сил.

«Ансат», как и VRT500, отличает самая объёмная в своём классе кабина. Это позволяет с комфортом перевозить пассажиров и размещать на борту большое количество различных грузов. В России машина используется в основном в медицинских целях. В «Вертолётах России» рассчитывают на успех «Ансата» на рынках Китая и других стран Юго-Восточной Азии.

Улучшенная «восьмёрка»

Из вертолётов среднего класса на «Гидроавиасалоне» представлен Ми-38 взлётной массой 15,6 т с VIP-салоном. В этом исполнении машина будет использоваться для перевозки первых лиц и руководящего состава крупных компаний в различных природно-климатических условиях.

Максимальная пассажировместимость Ми-28-2 составляет 30 человек, грузоподъёмность — 5 т, крейсерская скорость — 280 км/ч, дальность полёта — 870 км. Вертолёт оснащён газотурбинной силовой установкой ТВ7-117В с цифровой электронной системой управления и контроля (разработчик — ОАО «Климов»).

В пресс-службе холдинга «Вертолёты России» RT сообщили, что на сегодняшний день с Минобороны РФ заключён контракт на поставку двух машин в транспортно-десантном варианте — Ми-38Т.

Образец Ми-38-2, представленный на «Гидроавиасалоне-2018»

© Алексей Заквасин/RT

В беседе с RT главный конструктор КБ-602 Московского авиационного института (МАИ) Дмитрий Дьяконов отметил, что из представленных АО «Вертолёты России» машин очевидными рыночными перспективами обладают прежде всего «Ансат» и Ми-38-2. По его словам, говорить о шансах VRT500 на коммерческий успех преждевременно, так как машина даже не поднялась в воздух.

«Соосная схема на VRT500 при всех её преимуществах значительно увеличивает стоимость машины. Другое дело — «Ансат», над которым долго и кропотливо трудились сотрудники Казанского завода. В итоге казанцы добились выдающихся результатов. «Ансат» превосходит всех своих зарубежных конкурентов, и я очень надеюсь, что машина наконец-то займёт достойное место на рынке», — сказал Дьяконов.

Большое будущее, по словам эксперта, ожидает Ми-38-2.

По словам Дьяконова, в вертолёте реализовано немало оригинальных решений, которые позволили значительно улучшить его характеристики по сравнению с базовой моделью (Ми-8).

Единственным недостатком машины на текущий момент является довольно высокая цена.

«Ми-38-2 — чрезвычайно востребованный вертолёт как в России, так и в мире в целом. Очень важно, что у милевцев получилась надёжная машина, способная решать широчайший спектр задач. Да, эксплуатировать Ми-8 по-прежнему дешевле, но вопрос со стоимостью может быть решён путём повышения эффективности кооперации. Я думаю, разработчику под силу справиться с этой проблемой», — подчеркнул Дьяконов.