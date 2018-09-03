Эксперт прокомментировал сообщения о возможном создании десантного конвертоплана в России

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Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с газетой «Вечерняя Москва» прокомментировал сообщения о возможных планах создать десантный конвертоплан в России.
Эксперт прокомментировал сообщения о возможном создании десантного конвертоплана в России
  • © Petr Sznapka
  • globallookpress.com

«Грубо говоря, конвертоплан — это гибрид самолёта и вертолёта. Этот летательный аппарат поднимается в небо как вертолёт, а потом его винты приводятся в горизонтальное положение, и он летит дальше», — рассказал Литовкин.

Он напомнил, что в 1970-х годах в СССР предпринимались попытки создать десантный конвертоплан, но затем разработка остановилась.

Как считает эксперт, если проект реализуют, то с помощью такого летательного аппарата можно будет перебрасывать роту десантников на 200—300 км, при этом взлётно-посадочная полоса не потребуется.

Литовкин отметил, что для использования конвертоплана нужно добавлять прикрытие из штурмовиков или истребителей.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Nation News оценил заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что в России нет планов строительства вертолётоносцев в чистом виде.

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