«Очередное русофобское проявление»: российские политические партии ответили Украине на введённые против них санкции

Очередные санкции, введённые украинскими властями, не будут иметь реальных последствий. В этом уверены в руководстве российских политических партий и организаций, против которых Киев применил ограничительные меры. В Москве подчеркнули, что действия Киева «неадекватны с правовой точки зрения» и не достигают своих целей, а власти Украины пытаются лишь «отравить обстановку».

21 июня Украина ввела санкции против семи российских политических партий. Обновлённый перечень лиц и организаций, в отношении которых действуют ограничительные меры, опубликован на сайте президента Украины Петра Порошенко.

Санкции вводятся против «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Родины», Демократической партии России, «Патриотов России» и Аграрной партии России.

Также по теме «Хотят быть в списке ястребов»: зачем Украина ввела новые санкции против России Совет национальной безопасности и обороны Украины ввёл новый пакет антироссийских санкций, приведя их в соответствие с...

В отношении всех указанных партий применяются одинаковые ограничительные меры. Украина блокирует их активы на своей территории, аннулирует лицензии на ввоз и вывоз из страны валютных ценностей, ограничивает выдачу наличных по банковским карточкам, а также приостанавливает исполнение экономических и финансовых обязательств.

Своими «неадекватными с правовой точки зрения» санкциями Киев пытается привлечь внимание Запада. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

По его словам, украинские власти «уже испробовали все возможные способы, чтобы обратить на себя внимание западных кураторов, которым они порядком надоели своей непредсказуемостью, кровожадностью и вороватостью».

«Киев судорожно пытается сохранить поддержку Запада своими антироссийскими выпадами, пугая европейцев несуществующей российской угрозой, подрывом единства Европы из-за строительства «Северного потока — 2», опасностью, которая якобы грозит странам ЕС от сотрудничества с Россией, и другими подобными глупостями», — приводит слова Железняка сайт партии.

При этом никакой деятельности на территории Украины «Единая Россия» не ведёт, подчеркнул Железняк. Иметь какие-либо счета или активы в другой стране партия не может по российскому законодательству.

«Так что очередное показное хлопанье дверями у господина Порошенко опять не получилось», — добавил Железняк.

Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в беседе с RT согласился, что введение санкций в отношении партии не повлияет на её работу.

«Мы построили мост в Крым, Владимир Путин ведёт очень удачные и стратегические переговоры с лидерами других стран. Идёт подготовка к встрече с Трампом. То есть вся стратегия Порошенко рушится», — сказал Шхагошев.

По его словам, украинский президент решил напомнить о себе на фоне заявлений европейских политиков о необходимости отмены антироссийских санкций.

«Националисты на него давят, скоро выборы, и он не может никаких реальных вещей предпринимать ни по Донбассу, ни уж тем более по Крыму. Поэтому делает такие шаги», — добавил он.

«Попытка отравить обстановку»

На КПРФ попадание в санкционные списки Киева также никак не повлияет, подчеркнул в беседе с RT лидер партии Геннадий Зюганов.

«Мы как помогали своим друзьям, так и будем помогать, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать, как принимали детей оттуда, так и будем принимать. А киевская власть и те, кто захватили её, на это не влияют никак», — отметил Зюганов.

По его словам, подобные действия украинских властей являются всего лишь «попыткой отравить обстановку».

«Они уже заблокировали всё что можно. Только абсолютно бездарные люди могут покупать за кордоном уголь и газ по цене в два раза выше мировой, отказываться от угля Донбасса, отрезая кусок земли и издеваясь над здравым смыслом, и запрещать людям говорить на родном языке. Поэтому вся эта возня ничего из себя не представляет, кроме как попытку отравить обстановку. Других целей у них нет. Они исторически банкроты и сойдут как грязный снег с тела Украины. Это дело времени», — сказал лидер КПРФ.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов © Илья Питалев

РИА Новости

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что против ряда депутатов ЛДПР санкции был введены уже давно. Он уверен, что на работе партии эти санкции не скажутся.

«Очередное пустое заявление, агония… Это просто смешно и абсолютно глупо», — отметил депутат в разговоре с RT.

Без реальных последствий

Также под санкции Украины попали Центральная избирательная комиссия России, её председатель Элла Памфилова, зампред органа Николай Булаев и секретарь комиссии Майя Гришина. Кроме того, в списке теперь числятся Аркадий, Борис, Роман и Лилия Ротенберги. Ограничительные меры коснулись «Союза ветеранов Афганистана», «Союза пенсионеров России», «Боевого братства» и «Корпуса «За чистые выборы».

В отношении организаций применяются те же меры, что и против политических партий. Физическим лицам запрещается въезд на Украину и запрет на вывод капитала. Санкции в отношении всех указанных физических и юридических лиц действуют три года.

По словам Булаева, никто из попавших в украинский санкционный список не столкнётся с реальными последствиями ограничительных мер.

РИА Новости

«Ни активов, ни каких-либо иных финансовых инструментов ни в Украине, ни в любой другой стране мира у меня нет. Рассматриваю это как обычное очередное русофобское проявление господина Порошенко. Смысл его непонятен, никаких реальных последствий ни для кого из внесённых в этот список не будет и быть не может», — подчеркнул Булаев.

На международную деятельность Центральной избирательной комиссии санкции также не повлияют, считает член ЦИК Василий Лихачёв.

«Подобного рода шаг, связанный с дискриминацией моих коллег — руководства Центральной избирательной комиссии, это шаг алогичный, шаг, вне всякого сомнения, нелегитимный и шаг абсолютно не конструктивный. Он не улучшает отношения Москвы и Киева», — цитирует Лихачёва ТАСС.

Санкции против «Союза пенсионеров России» не помешают деятельности организации и связям между жителями двух стран, заявил в беседе с RT председатель союза Валерий Рязанский.

«У нас никаких активов там (на Украине. — RT) нет и быть не может», — резюмировал он.