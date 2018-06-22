В ЛДПР прокомментировали санкции Украины против партии

Заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с RT прокомментировал решение украинской стороны ввести санкции в отношении партии, предполагающие блокировку активов на Украине и ограничение выдачи наличных по банковским картам.

«На Украине у ЛДПР есть только один актив — это фабрика в Костополе, принадлежавшая деду Владимира Вольфовича Жириновского, которая функционирует до сих пор. Но она была советской властью отобрана, и много лет ведутся судебные разбирательства, направленные на то, чтобы эту фабрику вернуть. Других активов нет. Партия не занимается никакой коммерческой деятельностью на территории Украины. То же самое касается межбанковских расчётов с Украиной», — рассказал он.

Нилов добавил, что решение ввести санкции против партии никак не отразится на её работе и носит декларативный характер.

«Это просто смешно и абсолютно глупо», — подчеркнул он.

Ранее Украина ввела санкции в отношении российских политических партий.

Решение Киева об ограничительных мерах прокомментировали в КПРФ и «Единой России».