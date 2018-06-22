В ЛДПР прокомментировали санкции Украины против партии
- РИА Новости
«На Украине у ЛДПР есть только один актив — это фабрика в Костополе, принадлежавшая деду Владимира Вольфовича Жириновского, которая функционирует до сих пор. Но она была советской властью отобрана, и много лет ведутся судебные разбирательства, направленные на то, чтобы эту фабрику вернуть. Других активов нет. Партия не занимается никакой коммерческой деятельностью на территории Украины. То же самое касается межбанковских расчётов с Украиной», — рассказал он.
Нилов добавил, что решение ввести санкции против партии никак не отразится на её работе и носит декларативный характер.
«Это просто смешно и абсолютно глупо», — подчеркнул он.
Ранее Украина ввела санкции в отношении российских политических партий.
Решение Киева об ограничительных мерах прокомментировали в КПРФ и «Единой России».