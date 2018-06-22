В «Единой России» прокомментировали санкции Украины против партии

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Марианна Чурсина
Первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев в беседе с RT рассказал, что введение Украиной новых санкций в отношении партии никак не повлияет на её работу.
В «Единой России» прокомментировали санкции Украины против партии
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Мы построили мост через Крым, Владимир Путин ведёт очень удачные и стратегические переговоры с лидерами других стран. Идёт подготовка к встрече с Трампом. То есть вся стратегия Порошенко рушится. Сегодня, когда очень многие силы, особенно в европейских странах, говорят, что надо отменять санкции, он о себе в очередной раз напоминает. Националисты на него давят, скоро выборы, и он не может никаких реальных вещей предпринять ни по Донбассу, ни уже тем более по Крыму. Поэтому делает такие шаги», — сказал он.

Шхагошев также отметил, что сообщение о введении новых санкций Украиной появилось именно 22 июня, в День памяти и скорби.

«Украина и Россия — народы неразделимые. Все знают, что у нас героическое общее прошлое. И на фоне всего этого Порошенко решил выкинуть такое», — подчеркнул он.

Ранее Украина ввела санкции в отношении российских политических партий. 

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