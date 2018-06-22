Зюганов прокомментировал санкции Украины против КПРФ
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По его словам, не следует отождествлять украинский народ и киевскую власть, которая стремится всеми способами «отравить» обстановку.
«Они уже заблокировали всё что можно. Только абсолютно бездарные люди могут покупать за кордоном уголь и газ по цене в два раза выше мировой, отказываться от угля Донбасса, отрезая кусок земли и издеваясь над здравым смыслом, и запрещать людям говорить на родном языке. Поэтому вся эта возня ничего собой не представляет, кроме как попытку отравить обстановку. Других целей у них нет. Они исторически банкроты и сойдут как грязный снег с тела Украины. Это дело времени», — сказал он.
Зюганов также добавил, что для КПРФ не имеет никакого значения попадание в санкционный список.
«Что касается нашей партии, то мы как помогали своим друзьям, так и будем помогать, как поддерживали Донбасс, так и будем поддерживать, как принимали детей оттуда, так и будем принимать. А киевская власть и те, кто захватил её, на это не влияют никак», — подчеркнул он.
Ранее Украина ввела санкции в отношении российских политических партий.