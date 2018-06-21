На Украине заявили о разработке закона о полном запрете ввоза книг из России
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- globallookpress.com
По его словам, в июле-августе могут быть введены санкции против девяти российских издательств, «которые прославились тем, что регулярно продуцируют антиукраинскую литературу в больших объёмах». Санкции будут предусматривать запрет на ввоз любой литературы на Украину.
Он заявил, что впоследствии санкции введут в отношении остальных издательств.
«Поэтому наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон», — заявил Червак.
Чиновник добавил, что после того, как закон «будет наработан», сотрудники ведомства будут добиваться его принятия Верховной радой.
Ранее на Украине запретили ввоз в страну трёх российских книг.