На Украине заявили о разработке закона о полном запрете ввоза книг из России

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Первый заместитель председателя Государственного комитета по вопросам телерадиовещания Украины Богдан Червак заявил, что на Украине разрабатывают закон о запрете ввоза книг из России. Об этом он сказал в интервью агентству «Укринформ».
На Украине заявили о разработке закона о полном запрете ввоза книг из России
  • © Artur Widak
  • globallookpress.com

По его словам, в июле-августе могут быть введены санкции против девяти российских издательств, «которые прославились тем, что регулярно продуцируют антиукраинскую литературу в больших объёмах». Санкции будут предусматривать запрет на ввоз любой литературы на Украину.

Он заявил, что впоследствии санкции введут в отношении остальных издательств.

«Поэтому наша принципиальная позиция заключается не только в введении санкций, но и во внесении изменений в законодательство, согласно которым будет полностью запрещено поступление книг из Российской Федерации. Уже создана рабочая группа, которая разрабатывает такой закон», — заявил Червак. 

Чиновник добавил, что после того, как закон «будет наработан», сотрудники ведомства будут добиваться его принятия Верховной радой.

Ранее на Украине запретили ввоз в страну трёх российских книг.

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