На Украине запретили ввоз в страну книги российского автора
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«Госкомтелерадио своим приказом аннулировал ранее выданное разрешение ООО « Дресс Шоу» на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книги Василия Сахарова «Тёмный» в количестве 2000 экземпляров», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, основанием для этого стало внесение Сахарова украинским Министерством культуры в перечень лиц, представляющх «угрозу для национальной безопасности».
Ранее сообщалось, что Госкомтелерадио запретил ввоз трёх книг из России.