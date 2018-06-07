«Идея здравая»: появится ли в России дополнительный выходной для диспансеризации

Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает введение обязательного выходного дня раз в три года для прохождения диспансеризации. Мотивация граждан на ведение здорового образа жизни — одно из указаний президента России, отметил в беседе с RT зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин. Совет Федерации готов поддержать инициативу. Между тем законодателям предстоит решить, кем будет оплачиваться выходной. Председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский предлагает возложить эту обязанность на работодателя.

В ближайшее время в России может быть принят закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», в соответствии с которым гражданам РФ будет предоставлен дополнительный оплачиваемый выходной день. Но потратить его можно будет только на прохождение диспансеризации. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В интервью «Российской газете» он пояснил, что предоставлять такой день планируется раз в три года. Именно с такой частотой необходимо проходить полноценный медицинский осмотр.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу «хочу — не хочу», «пойду — не пойду». Особенно лицам старшего возраста, которые продолжают работать. При всестороннем осмотре выявляются серьёзнейшие заболевания, которые, если их вовремя не начать лечить, могут привести к печальным последствиям», — пояснил Рязанский.

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский

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По словам депутата, мера в большей степени касается пожилых людей и работников вредных производств. Законодатели надеются, что возможность выделить день на медосмотр с сохранением заработной платы будет способствовать более ответственному отношению россиян к диспансеризации.

Рязанский отметил, что в Совете Федерации уже готовы поддержать законопроект, ведь он позволит избежать серьёзных заболеваний у россиян, выявив первые признаки болезни на ранней стадии. «Мы готовы поддержать закон, эта идея давно обсуждается... (Важно. — RT) не только лечение, а именно профилактика, изначально», — подчеркнул он.

Законодателям предстоит в ходе обсуждения решить, за чей счёт будет предоставляться этот выходной день. «Я считаю, что за счёт работодателя, тем более что часто в его лице выступает государство... Нужно, чтобы работодатели были задействованы в системе бережного отношения к работнику. Наша главная задача — привить системный контроль у граждан за состоянием своего здоровья», — заключил Рязанский.

«Здравая идея»

В Госдуме прокомментировали возможные поправки к Трудовому кодексу РФ. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в разговоре с RT отметил, что о стимулировании населения к ведению здорового образа жизни говорил и президент РФ Владимир Путин.

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«Эта инициатива очень правильная и адекватная. Потому что экономическое мотивирование людей на ведение здорового образа жизни — одна из позиций, которую отметил президент в послании Федеральному собранию, и в майском указе это тоже было чётко обозначено», — пояснил Говорин.

По его мнению, необходимо «разработать механизмы» поддержки населения в переходе к здоровому образу жизни. «Важно работать не со сложными заболеваниями, а с факторами риска, предупреждая болезни», — добавил Говорин.

В Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) также поприветствовали инициативу. Председатель ФНПР Михаил Шмаков отметил, что медицинским организациям тоже стоит проявить содействие и сократить время, за которое можно пройти диспансеризацию. «Один день — это вполне хорошее решение. Идея здравая», — подчеркнул он.

Процесс рассмотрения инициативы

Законопроект был создан в 2016 году депутатами Андреем Исаевым и Николаем Герасименко. Целью поправок к Трудовому кодексу РФ является повышение доступности всеобщей диспансеризации работающего населения. В пояснительной записке сообщается, что работникам со стандартным графиком затруднительно проходить медицинский осмотр, так как их не отпускают в рабочее время в поликлинику, и многие россияне игнорируют своё право на диспансеризацию. Именно поэтому депутаты выступили с этой инициативой.

«В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. На время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы. Работники вправе получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года», — говорится в проекте закона.

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Комитеты Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также по охране здоровья в апреле 2018 года рекомендовали нижней палате принять в первом чтении проект закона. Но правительство тогда инициативу не поддержало. В кабмине сослались на закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», который обязывает работодателей обеспечить работникам прохождение медицинского осмотра. Кроме того, отмечалось, что осмотр может занимать более одного дня, поэтому освобождение может понадобиться на более длительный срок.

Тем не менее депутаты вернулись к обсуждению инициативы. Госдума может провести первое чтение уже 14 июня.

«На Совете Думы он (законопроект. — RT) был перенесён для дополнительных консультаций. Думаю, что мы после праздников должны будем вернуться к нему. В весеннюю сессию, я думаю, его судьба будет до конца определена… Были вопросы со стороны работодателей. Но комитет взвесил все за и против и этот законопроект поддержал», — пояснил глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Напомним, всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.