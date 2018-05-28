Глава Минздрава России назвала условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет

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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о том, как можно добиться того, чтобы продолжительность жизни россиян увеличилась до 80 лет.

Об этом она рассказала в интервью «Известиям».

По её словам, достигнуть таких показателей реально, но для этого необходимо добиться выполнения целого комплекса мер.

«Культура здоровой жизни должна прививаться в детском саду, школе, в университетах и колледжах. Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры. Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий», — отметила она.

Также Скворцова добавила, что в России необходимо повышать качество медицинской помощи, а также её доступность для заболевших людей.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить повышение средней продолжительности жизни в стране до 78 лет к 2024 году, а к 2030 году она должна быть повышена до 80 лет.

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