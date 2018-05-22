«Принципы взаимности»: Госдума приняла закон о контрсанкциях

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о контрсанкциях против США и других недружественных государств. Документ даёт право правительству и президенту вводить ограничительные меры в отношении зарубежных стран, при этом санкции не коснуться жизненно необходимых товаров, которые не производятся в РФ. В Совете федерации уже заявили, что намерены поддержать закон. Эксперты отмечают, что необходимость подобных инструментов назрела давно, теперь Москва в полной мере сможет реализовывать принцип взаимности в отношениях с Вашингтоном.

После рассмотрения в третьем чтении Государственная дума приняла закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».

«Закон предоставляет правительству право вводить меры экономического характера в ответ на санкции зарубежных стран. Ограничения не затронут жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также продукцию, ввозимую гражданами для личного пользования», — отмечается в микроблоге российского парламента.

#Заседание: Закон предоставляет Правительству право вводить меры экономического характера в ответ на санкции зарубежных стран.

Ограничения не затронут жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в РФ, а также продукцию, ввозимую гражданами для личного пользования pic.twitter.com/FGJ1ivUwrb — Государственная Дума (@dumagovru) May 22, 2018

Право вводить контрсанкции предоставляется также и президенту России на основании предложений Совета безопасности РФ. Кроме того, в законе отмечается, что в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения ответных мер, правительство их отменяет.

В тексте документа поясняется, что он нацелен на «защиту интересов и безопасности РФ, её суверенитета и территориальной целостности, прав и свобод граждан РФ от недружественных действий США и иных иностранных государств». Поясняется, что эти действия могут заключаться во введении политических или экономических санкций в отношении всей страны, её отдельных граждан или юридических лиц. Ответные меры будут приняты и в случае любых других действий зарубежных стран, представляющих угрозу территориальной целостности России или направленных на экономическую и политическую дестабилизацию РФ.

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Этот закон вызвал дебаты среди депутатов и стал одним из самых обсуждаемых в российском обществе за последнее время. Особенно это касалось вопроса возможного введения запрета на ввоз лекарственных препаратов, которые не производятся в России. Во втором чтении в законопроект были внесены поправки и этот пункт был их него удалён. Кроме того, в тексте было прописано, что меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены в Россию для личного пользования. Из текста документа также было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг.

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Ко второму чтению перечень возможных мер противодействия в общей сложности был сокращен с 16 до 6.

Зарубежным компаниям теперь будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. При этом законодатели исключили первоначальный пункт о возможности введения ограничений для российских компаний, если в них иностранцы владеют 25% и более их капитала.

Также правительство сможет приостанавливать или прекращать сотрудничество с недружественными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо им подконтрольных. Также в качестве контрсанкций власти России смогут запрещать или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран.

«Символический жест»

По оценке члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, законодательная инициатива, изначально представленная группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным, это некое послание Западу.

«Этот закон даёт возможность правительству и президенту применять все необходимые ограничительные меры в отношении государств, которые ввели незаконные санкции против России. Он представляет собой символический жест: мы даём понять нашим западным партнёрам, что не потерпим давления на Россию, на наш суверенитет и решения, принятые нашей страной», — подчеркнул Морозов.

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По его словам, Москва и дальше намерена отвечать зеркально на недружественные шаги других стран. При этом в Госдуме всё же надеются, что «на Западе наконец возобладает разум и от санкционной политики мы (Россия и зарубежные страны. — RT) перейдём к переговорам по внешнеполитической повестке дня».

«Закон назревал давно»

Верхняя палата Федерального собрания «безусловно, поддержит этот закон», ведь Вашингтону давно пора дать ответ на их ограничительные меры в адрес Москвы, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Закон назревал давно, потому что уже надоело получать бесконечную вереницу санкций со стороны Америки по любому поводу. Так что сейчас необходим ряд мер, которые будут приняты в соответствии с новым законом. У правительства после вступления в силу этого закона появятся широкие полномочия, и президент будет в нужный момент вводить необходимые санкции», — подчеркнул Джабаров в беседе в RT.

По его мнению, в сложившейся ситуации с Белым домом можно разговаривать только таким образом. Важно помешать США вести скрытую игру в своих интересах.

«Раз в Америке не понимают нормальных отношений между странами, если они против честной конкуренции и соперничества, то пусть они получают то же самое, что творят сами. А пока под предлогом санкций США ведёт откровенную борьбу за рынки сбыта газа и нефти», — заключил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

Принцип взаимности

При этом само принятие закона не изменит отношений между Кремлём и Белым домом, но оно вооружит Россию и даст ей возможность моментально ответить, в случае необходимости. Такого мнения придерживается политолог Александр Асафов.

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«Никаких моментальных кардинальных изменений в отношениях России с Западом сейчас не будет, поскольку процесс имеет достаточно продолжительную временную шкалу. За этим не последуют какие-то резкие действия со стороны Соединённых штатов. Но нам нужны инструменты, закреплённые законодательно для того, чтобы с США общаться на тех самых принципах взаимности, которые у нас значатся, как вектор внешней политики уже достаточно давно», — подчеркнул эксперт в разговоре с RT.

Он указал на то, как американцы вводят различные санкции и придумывают новые условия в отношении стран по всему миру: России, Китая, Ирана. В такой ситуации в Кремле должны «реагировать и создавать защитные механизмы».

«Необходимо использовать принципы взаимности. У нас должны быть готовы методы, решения и процедуры. И в случае продолжения эскалации международного напряжения по этим вопросам мы можем показать свою позицию и ответить. Поэтому это необходимо, как инструмент противодействия», — заключил Асафов.