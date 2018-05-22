В Госдуме назвали «символическим жестом» в сторону Запада принятый закон о контрсанкциях

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал принятый в третьем чтении закон о санкциях в ответ на действия США.

«Этот закон даёт возможность правительству и президенту применять все необходимые ограничительные меры в отношении государств, которые ввели незаконные санкции против России. Он представляет собой символический жест: мы даём понять нашим западным партнёрам, что не потерпим давления на Россию, на наш суверенитет и решения, принятые нашей страной. Мы будем отвечать зеркально и очень рассчитываем на то, что на Западе наконец возобладает разум и от санкционной политики мы перейдём к переговорам по внешнеполитической повестке дня», — заявил Морозов.

22 мая Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США, а также ряда стран, которые поддержали ограничительные меры против России. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных