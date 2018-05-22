В Госдуме назвали «символическим жестом» в сторону Запада принятый закон о контрсанкциях

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в разговоре с RT прокомментировал принятый в третьем чтении закон о санкциях в ответ на действия США.

«Этот закон даёт возможность правительству и президенту применять все необходимые ограничительные меры в отношении государств, которые ввели незаконные санкции против России. Он представляет собой символический жест: мы даём понять нашим западным партнёрам, что не потерпим давления на Россию, на наш суверенитет и решения, принятые нашей страной. Мы будем отвечать зеркально и очень рассчитываем на то, что на Западе наконец возобладает разум и от санкционной политики мы перейдём к переговорам по внешнеполитической повестке дня», — заявил Морозов.

22 мая Госдума приняла закон о контрсанкциях в отношении США, а также ряда стран, которые поддержали ограничительные меры против России.