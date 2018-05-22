В Совфеде намерены поддержать принятый Госдумой закон о контрсанкциях

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с RT прокомментировал принятый Госдумой в третьем чтении закон о мерах воздействия в ответ на действия США.

«Совет Федерации, безусловно, поддержит этот закон. Он назревал давно, потому что уже надоело получать бесконечную вереницу санкций со стороны Америки по любому поводу. Так что сейчас необходим ряд мер, которые будут приняты в соответствии с новым законом. У правительства после вступления в силу этого закона появятся широкие полномочия, и президент будет в нужный момент вводить необходимые санкции. Раз в Америке не понимают нормальных отношений между странами, если они против честной конкуренции и соперничества, то пусть они получают то же самое, что творят сами. А пока под предлогом санкций США ведёт откровенную борьбу за рынки сбыта газа и нефти», — заявил Джабаров.

22 мая Госдума приняла в третьем чтении закон о контрсанкциях в отношении Соединённых Штатов и других государств, поддержавших антироссийские санкции.

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