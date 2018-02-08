Окончательный список: ЦИК утвердила форму бюллетеня для выборов президента России

Центризбирком утвердил форму избирательного бюллетеня для выборов президента России в 2018 году. В итоговый список вошли 8 кандидатов, при этом в документе содержится краткая информация о каждом из них. Сведения о действующем главе государства Владимире Путине заняли почти в 4 раза меньше места, чем о других претендентах, — около 10 слов вместо стандартных 40. Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила это краткостью названия должности президента. О содержании бюллетеня и средствах его защиты от подделок — в материале RT.

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах, назначенных на 18 марта.

Фамилии кандидатов в списке расположены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В каждой строке несколько колонок с указанием года рождения, места жительства, места работы и должности, субъекта выдвижения.

Как пояснил зампред ЦИК Николай Булаев, Центризбирком получил все согласования от штабов кандидатов и «постарался максимально учесть те замечания, которые были обоснованы и которые не противоречили общей практике, общим подходам для отображения той информации, которая есть».

Зампред ЦИК Николай Булаев

РИА Новости

© Евгений Биятов

По распоряжению Центральной избирательной комиссии, бюллетени должны быть изготовлены на бумаге белого цвета плотностью до 65 г/квадратный метр. Листы для голосования, которые затем будет обрабатывать электронное устройство для подсчёта голосов КОИБ, должны иметь плотность от 80 до 100 г/квадратный метр. Длина может варьироваться от 100 до 800 миллиметров. Именно такие параметры необходимы для обработки документов электронными машинами образца 2010 и 2017 годов. КОИБы, по данным ЦИК, будут применяться в 81 регионе почти на 12 тыс. участках.

Информация о кандидатах

Зампред Центризбиркома Николай Булаев также пояснил, что сведения о каждом кандидате занимают одинаковую площадь в бюллетене вне зависимости от объёма информации.

При этом при рассмотрении бюллетеня явно бросается глаза, что в графе о текущем президенте России всего две строчки. Как пояснили в кремлёвском пуле РИА Новости, «в среднем ЦИК нужно 40 слов, чтобы описать кандидата в президенты в бюллетене, для Владимира Путина потребовалось порядка десяти».

Как пояснила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, у Путина самые небольшие по объёму сведения в бюллетене, так как его должность звучит лаконично.

«Всё чётко по закону, у него просто должность коротко называется, а у всех длинно. Так получилось, больше нечего писать», — рассказала Памфилова.

О Путине в избирательном бюллетене сообщается следующая информация: «1952 года рождения, место жительства — город Москва; президент Российской Федерации; самовыдвижение».

Защита от подделки

Лист для голосования на президентских выборах будет защищён несколькими способами. На лицевую сторону листа нанесут фоновую сетку краской зелёного цвета. На бюллетенях для КОИБа фоновая сетка зелёного цвета будет на оборотной стороне.

Кроме того, в правом верхнем углу документа будет находиться специальная защитная марка с подписями членов избиркома и печатью. На бюллетенях для электронной обработки марка будет наклеиваться на оборотной стороне в правом углу.

Жители Читы на избирательном участке

РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Документы для голосования на территории РФ будут напечатаны на русском языке. В некоторых республиках России предусматривается также печать на языке местных народностей. При этом все степени защиты будут одинаково соблюдены.

К президентским выборам, намеченным на 18 марта, должно быть напечатано более 111,4 млн избирательных бюллетеней. Срок изготовления документов — 7 марта, для досрочного голосования в отдалённых районах и на избирательных участках за рубежом — 25 февраля.

Регистрация кандидатов

В среду ЦИК завершила регистрацию кандидатов на пост президента России. Обязательным условием попадания в список для самовыдвиженцев и кандидатов от непарламентских партий был сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам необходимо было до 31 января сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей, кандидатам от партий — не менее 100 тыс. и не более 105 тыс.

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Из 16 претендентов, которые собирали подписи, сдали данные в ЦИК только шесть. Комиссия удостоверилась в подлинности предоставленных данных и зарегистрировала всех шестерых. Ни у кого из сдавших подписи при проверке не было выявлено больше допустимых 5% брака.

Представители парламентских партий от сбора подписей освобождены, таким образом, кандидаты от ЛДПР Владимир Жириновский и от КПРФ Павел Грудинин первыми прошли процедуру регистрации.

По данным опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 79% опрошенных будут участвовать в президентских выборах, около 7% не пойдут на избирательные участки, 11% ещё не определились.

Для повышения уровня явки москвичей известят о предстоящих президентских выборах с помощью смс-рассылки. Как заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, массовая рассылка адресована в первую очередь тем жителям столицы, которые находятся в городе без прописки. Кроме того, МФЦ сделает рассылку для всех граждан, кто ранее предоставлял адрес электронной почты.

Согласно предварительным рейтингам ВЦИОМ от 26—28 января, около 69% опрошенных намерены голосовать за действующего главу государства Владимира Путина. За кандидата от КПРФ Павла Грудинина намерены отдать свои голоса около 7,2% респондентов, за Жириновского — 5,9%. Остальные кандидаты, по данным центра, не преодолели 5-процентный барьер.