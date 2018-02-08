ЦИК не получала заявок от США для наблюдения за выборами президента России за рубежом

В Центральной избирательной комиссии не получали от государственных органов США просьб о наблюдении за ходом выборов президента России за рубежом. Об этом RT сообщил член ЦИК Василий Лихачёв.

«Что касается участия и наблюдения за рубежом, ни от Госдепартамента, ни от Белого дома, ни от структур, которые отвечают за организацию голосования, мы никаких просьб не получали на сегодняшний день. Если они появятся, будем их рассматривать. Я думаю, вряд ли в этой геополитической ситуации такого рода заявки поступят», — заявил RT Лихачёв.

При этом, по его словам, «именно американские представители будут играть достаточно активную роль» во время работы избирательных участков в российских регионах.

Ранее стало известно, что наблюдатели от американской стороны войдут в состав миссии ОБСЕ на президентских выборах в России.

Всего для голосования на выборах президента России за рубежом сформируют более 370 избирательных участков, четыре из них будут функционировать в США.