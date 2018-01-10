Посольство: наблюдатели от США войдут в состав миссии ОБСЕ на выборах в России

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Наблюдатели от США войдут в состав миссии ОБСЕ на президентских выборах в России 18 марта. Об этом сообщила официальный представитель американского посольства в Москве Мария Олсон.

«Соединённые Штаты участвуют в наблюдении за выборами через международные организации, а именно ОБСЕ», — приводит её слова ТАСС.

Ранее стало известно, что ЦИК не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года.

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