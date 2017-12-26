ЦИК не станет приглашать наблюдателей от Украины на выборы президента России

Центризбирком России не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на выборы президента, которые состоятся в марте 2018 года. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

«Было бы лукавство и бессмысленно сейчас направлять приглашение на выборы на Украину. Это нереально», — цитирует ТАСС Памфилову.

Ранее в ЦИК заявили, что число желающих принять участие в президентской гонке 2018 года в России увеличилось до 45 человек.

15 декабря Совет Федерации назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года.