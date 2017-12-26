ЦИК: число желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году возросло до 45
«На сегодняшний день в ЦИК поступили уведомления от 20 партий и 25 кандидатов, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения», — заявил он.
При этом Шевченко отметил, что к настоящему времени полностью процедуру выдвижения прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.
По словам представителя ЦИК, они могут начать предвыборную агитацию и организацию мероприятий по сбору подписей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в президентских выборах 2018 года намерены принять участие 17 партий и 19 самовыдвиженцев.
Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года.