ЦИК: число желающих участвовать в выборах президента России в 2018 году возросло до 45

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) заявили, что число желающих принять участие в президентской гонке 2018 года в России возросло до 45 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦИК Евгения Шевченко.

«На сегодняшний день в ЦИК поступили уведомления от 20 партий и 25 кандидатов, участвующих в выборах в порядке самовыдвижения», — заявил он.

При этом Шевченко отметил, что к настоящему времени полностью процедуру выдвижения прошли лидер ЛДПР Владимир Жириновский, председатель Партии роста Борис Титов, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский и глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

По словам представителя ЦИК, они могут начать предвыборную агитацию и организацию мероприятий по сбору подписей.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в президентских выборах 2018 года намерены принять участие 17 партий и 19 самовыдвиженцев.

Выборы главы государства пройдут в России 18 марта 2018 года.