ЦИК: более 200 тысяч россиян намерены голосовать на выборах не по месту регистрации

За прошедшую неделю более 200 тыс. россиян подали заявления, чтобы проголосовать на президентских выборах на избирательном участке не по месту постоянной прописки, сообщает ФАН.

Как рассказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев, к настоящему времени ЦИК не получал жалоб о недостатке сведений при подаче такого заявления.

На выборах президента России впервые используется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения.

Ранее Nation News сообщало, что ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы.