ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы
В ЦИК уже приняли соответствующее постановление.
Оно нацелено на дополнительное выделение избиркомам финансовых средств для подготовки и проведения мероприятия.
Большую часть средств — 17,9 млн рублей — направят в избирательную комиссию Московской области.
Избирком Новгородской области получит 7,1 млн рублей, избирком Красноярского края — 5,1 млн рублей.
Ранее политолог Оксана Гончаренко, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.