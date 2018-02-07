ЦИК направит ещё около 200 млн рублей в регионы на президентские выборы

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение направить ещё около 200 млн рублей региональным избирательным комиссиям на проведение президентских выборов, сообщает Nation News.

В ЦИК уже приняли соответствующее постановление.

Оно нацелено на дополнительное выделение избиркомам финансовых средств для подготовки и проведения мероприятия.

Большую часть средств — 17,9 млн рублей — направят в избирательную комиссию Московской области.

Избирком Новгородской области получит 7,1 млн рублей, избирком Красноярского края — 5,1 млн рублей.

Ранее политолог Оксана Гончаренко, доцент Финансового университета при правительстве России, в беседе с изданием «ПолитЭксперт» не исключила высокой явки на президентских выборах.

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