Политолог не исключила высокой явки на президентских выборах

Доцент Финансового университета при правительстве России, политолог Оксана Гончаренко не исключила высокой явки на президентских выборах, сообщает «ПолитЭксперт».

«Наличие избирателей является залогом того, что политические институты будут выполнять те функции, которые на них возложены», — заявила эксперт.

По её словам, активная гражданская позиция нужна и важна. То есть сам факт визита россиян на избирательные участки показывает, что граждане внимательно следят за политической обстановкой и готовы влиять на события в стране.

Говоря о стартовавшей избирательной кампании, Гончаренко выразила уверенность, что явка на президентские выборы будет выше, чем на выборы других уровней.

Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал заявление избирательного штаба президента России Владимира Путина о сборе более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.