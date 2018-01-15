Политолог не исключила высокой явки на президентских выборах
«Наличие избирателей является залогом того, что политические институты будут выполнять те функции, которые на них возложены», — заявила эксперт.
По её словам, активная гражданская позиция нужна и важна. То есть сам факт визита россиян на избирательные участки показывает, что граждане внимательно следят за политической обстановкой и готовы влиять на события в стране.
Говоря о стартовавшей избирательной кампании, Гончаренко выразила уверенность, что явка на президентские выборы будет выше, чем на выборы других уровней.
Ранее генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с RT прокомментировал заявление избирательного штаба президента России Владимира Путина о сборе более 408 тыс. подписей за кандидата при минимально необходимых 300 тыс.