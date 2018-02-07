Центризбирком опубликовал данные о доходах Явлинского за шесть лет
Общий доход политика за шесть лет с учётом доходов от вкладов в банках и пенсии составил 23,22 млн рублей.
Отмечается, что на счетах Явлинского в банках находится около 60 млн рублей.
Доходы супруги кандидата Елены Смотряевой за тот же период составили около 2,6 млн рублей, она задекларировала две квартиры в Москве и шесть счетов и вкладов на общую сумму 3,4 млн рублей.
Ранее ЦИК зарегистрировала Явлинского кандидатом в президенты России.
Директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов.