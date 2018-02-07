Явлинский и Титов зарегистрированы кандидатами на пост президента России

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Центризбирком зарегистрировал лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского и бизнес-омбудсмена Бориса Титова кандидатами на пост президента России, передаёт РИА Новости.

Сообщается, что политики лично присутствовали на заседании ЦИК и получили удостоверения кандидата.

30 января Явлинский и Титов представили в Центризбирком подписи для регистрации на выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта. 

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