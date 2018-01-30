Титов сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов представил в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на президентских выборах, передаёт РИА Новости.

Как напоминает агентство, Титову, выдвинутому непарламентской партией, было необходимо заручиться поддержкой не менее 100 тыс. избирателей, при этом не более 2,5 тыс. в одном регионе.

О сборе необходимого числа подписей он объявил 18 января.

Выборы президента России пройдут 18 марта. После того как три претендента сняли свои кандидатуры, участие в кампании продолжают 14 человек. 

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Выборы президента России — 2018 Политика
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