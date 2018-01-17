ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на выборах 2018 года

Центральная избирательная комиссия вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах 2018 года, сообщает ФАН.

«Всего технических средств подсчёта голосов на выборах президента России 18 марта планируется использовать 13620 комплектов», — заявил член ЦИК Антон Лопатин.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России политолог Оксана Гончаренко в беседе с «ПолитЭкспертом» не исключила высокой явки на президентских выборах.