Явлинский представил в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

Короткая ссылка
Григорий Явлинский представил в Центризбирком необходимое для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России количество подписей.

Явлинский стал вторым кандидатом, который сдал в ЦИК подписи: 29 января документы для регистрации и подписи представили в комиссию сотрудники избирательного штаба российского лидера Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что штаб Явлинского собрал необходимое число подписей для его регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018 Общество Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru