Явлинский представил в ЦИК подписи для регистрации на президентских выборах

Григорий Явлинский представил в Центризбирком необходимое для регистрации в качестве кандидата на выборах президента России количество подписей.

Явлинский стал вторым кандидатом, который сдал в ЦИК подписи: 29 января документы для регистрации и подписи представили в комиссию сотрудники избирательного штаба российского лидера Владимира Путина, передаёт ТАСС.

Ранее стало известно, что штаб Явлинского собрал необходимое число подписей для его регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.