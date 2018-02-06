Все на выборы: ЦИК не нашла оснований для отказа в регистрации собравшим подписи кандидатам в президенты

У Центризбиркома нет оснований для отстранения кого-либо из кандидатов от президентских выборов. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По её словам, впервые все собранные подписи успешно прошли проверку: процент брака у всех претендентов был менее допустимых 5%. Во вторник кандидатом был зарегистрирован действующий глава государства Владимир Путин, ещё пятеро должны получить свои удостоверения в ближайшие два дня. Таким образом, с большой вероятностью в выборах примут участие восемь человек.

Оснований для снятия кого-либо из кандидатов нет, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова в ответ на вопрос об иностранных счетах Павла Грудинина. Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что у комиссии нет документов, подтверждающих закрытие принадлежащих кандидату от КПРФ счетов в Австрии и Швейцарии.

«По 14 аспектам мы поверяем — в том числе и выдвинутых, и зарегистрированных кандидатов. Досылается информация из налоговой службы, других организаций. Но сейчас, на сегодняшний момент никаких оснований для снятия кого-либо из кандидатов, в том числе зарегистрированных, у нас нет», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Она также отметила, что все сомнения при проверке подписей кандидатов трактовались в их пользу.

«Проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов. Абсолютно все сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов», — отметила она перед заседанием ЦИК.

Подписи в ЦИК представили шестеро кандидатов: Владимир Путин, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин. Ещё двое — Владимир Жириновский и Павел Грудинин — идут на выборы от парламентских партий ЛДПР и КПРФ, в связи с чем они были освобождены от сбора подписей. Владимира Жириновского зарегистрировали 29 декабря, Грудинина — 12 января. Во вторник третьим зарегистрированным кандидатом стал президент России Владимир Путин.

«Руководствуясь статьёй 39 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Российской Федерации постановляет зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в постановлении ЦИК.

Удостоверение кандидата в президенты РФ Владимира Путина

© Антон Денисов / РИА Новости

По закону самовыдвиженцы должны представить не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, при этом в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. ЦИК проверил по 60 тыс. случайно выбранных подписей у каждого кандидата. Процент брака в проверенных списках соответствовал допустимой норме и не превышал 5%. Отмечается, что в подписных листах Путина лишь 232 подписи не соответствовали требованиям, что составляет всего 0,39% от общего числа проверенных подписей.

Кандидаты от непарламентских партий должны были представить не менее 100 тыс. подписей. У них также не зафиксировано превышения допустимого процента брака. Наибольшее количество недействительных подписей у Бориса Титова — 4,35%.

«Такой ситуации никогда не было, это беспрецедентно: те претенденты, которые дошли до Центральной избирательной комиссии с подписями, впервые все прошли проверку с положительным результатом», — отметила Памфилова. Она пояснила, что число недействительных подписей не превышало 5%, поэтому «никто не был отвергнут».

Таким образом, с большой вероятностью в выборах примут участие восемь кандидатов. Ожидается, что решение по кандидатам от непарламентских партий Григорию Явлинскому («Яблоко»), Борису Титову (Партия роста) и Сергею Бабурину (Российский общенародный союз) будет принято в среду, а по Ксении Собчак («Гражданская инициатива») и Максиму Сурайкину («Коммунисты России») — в четверг.

Мобильный избиратель

По данным ВЦИОМ, абсолютным лидером рейтинга кандидатов в президенты является действующий глава государства Владимир Путин. Согласно опросу, проведённому 26—28 января, за него проголосовали бы 69,9% избирателей. На втором месте находится Павел Грудинин (7,2%), на третьем — Владимир Жириновский (5,9%). За Собчак свой голос отдали бы 1,2% россиян, за Явлинского — 0,9%. Титову отдали предпочтение 0,3% участников опроса. За остальных кандидатов намерены проголосовать 1% избирателей.

На вопрос ВЦИОМ «Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года?» положительно ответили 71% опрошенных. Ещё 10% выбрали вариант «Скорее приму». При этом точно не пойдут на выборы всего 2% россиян.

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ, 6 февраля 2017 года

© Антон Денисов / РИА Новости

Как отметила на заседании ЦИК Памфилова, точное число потенциальных избирателей будет обнародовано в начале марта. По состоянию на 1 января 2018 года их численность составляет 108 968 869 человек, за пределами России проживают 1 875 408 человек, ещё 13 851 зарегистрированы в городе Байконур. По словам Памфиловой, ЦИК вместе с МИД должны выработать алгоритм, который позволит исключить двойной учёт граждан, зарегистрированных в России, но проживающих за границей.

«Мы предлагаем задействовать тот механизм, который мы сейчас применяем: принцип так называемого мобильного избирателя», — заявила она.

Памфилова призвала проживающих за рубежом граждан воспользоваться порталом Госуслуг, чтобы сообщить о том, что они находятся за границей. В этом случае их — как избирателей — можно «снять с места постоянной дислокации».