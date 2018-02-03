Собчак заявила о намерении сформировать собственное движение после выборов-2018

Короткая ссылка
Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России в 2018 году, на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге заявила о планах по формированию собственного движения.
Собчак заявила о намерении сформировать собственное движение после выборов-2018
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Когда закончатся выборы, я начну формировать своё движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать своё движение», — цитирует Собчак ТАСС.

Она подтвердила, что намерена принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Также Собчак сообщила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году.

18 января Собчак заявляла о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

ФАН передавало, что ЦИК просит активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы президента России — 2018 Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru