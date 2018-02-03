Собчак заявила о намерении сформировать собственное движение после выборов-2018

Телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты России в 2018 году, на встрече с избирателями в Санкт-Петербурге заявила о планах по формированию собственного движения.

«Когда закончатся выборы, я начну формировать своё движение. Я уже вступила в партию «Гражданская инициатива» — если мы договоримся, то я буду делать это с ней, если нет, то я буду делать своё движение», — цитирует Собчак ТАСС.

Она подтвердила, что намерена принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Также Собчак сообщила, что «следующей точкой станут президентские выборы», которые пройдут в России в 2024 году.

18 января Собчак заявляла о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

ФАН передавало, что ЦИК просит активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах.