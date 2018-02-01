ЦИК просит активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах

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Центральная избирательная комиссия просит региональные избиркомы активнее информировать жителей небольших городов о президентских выборах, сообщает ФАН.

«Всё, что касается крупных центров, — там всё в порядке, но там, где население меньше 100 тыс., уже не так всё хорошо», — заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

По её словам, такие города и посёлки требуют усиленного внимания, и нужно находить способы информирования граждан там, где невозможны большие баннеры.

Ранее политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил число кандидатов на пост президента на выборах в России.

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