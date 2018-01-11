Эксперт оценил число претендентов на президентских выборах в России
Политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов оценил число претендентов на президентских выборах в России, сообщает «ПолитЭксперт».
По мнению эксперта, на данном этапе отсеется большое число претендентов.
«Замахнулись на пост президента очень многие, но до реальной борьбы дойдут далеко не все», — сказал он.
Как отметил Ведутов, сбор подписей требует серьёзных организационных моментов, причём по всей России, и далеко не у всех такие возможности есть.
Ранее сообщалось, что в ЦИК предупредили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку кандидата.
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