Эксперт оценил число претендентов на президентских выборах в России

Политический обозреватель и политтехнолог Олег Ведутов оценил число претендентов на президентских выборах в России, сообщает «ПолитЭксперт».

По мнению эксперта, на данном этапе отсеется большое число претендентов.

«Замахнулись на пост президента очень многие, но до реальной борьбы дойдут далеко не все», — сказал он.

Как отметил Ведутов, сбор подписей требует серьёзных организационных моментов, причём по всей России, и далеко не у всех такие возможности есть.

Ранее сообщалось, что в ЦИК предупредили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку кандидата.