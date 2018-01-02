В ЦИК предупредили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку кандидата

В ЦИК России напомнили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата для участия в выборах президента России.

«ЦИК России напоминает о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента России и о том, что у каждого кандидата будет проверено по 60 тыс. подписей, а случае необходимости — все собранные подписи», — говорится в Twitter Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступило около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

Выборы президента России состоятся 18 марта.