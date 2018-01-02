В ЦИК предупредили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку кандидата

Короткая ссылка
В ЦИК России напомнили о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата для участия в выборах президента России.

«ЦИК России напоминает о недопустимости подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента России и о том, что у каждого кандидата будет проверено по 60 тыс. подписей, а случае необходимости — все собранные подписи», — говорится в Twitter Центризбиркома.

Ранее сообщалось, что в ЦИК поступило около 60 уведомлений по проведению мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на пост президента России.

Выборы президента России состоятся 18 марта.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Выборы президента России — 2018
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119