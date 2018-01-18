Собчак заявила о намерении участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году

Телеведущая Ксения Собчак, которая заявила о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, отметила, что планирует принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

«Хороший срок — три года. Думаю, что это будет как раз момент выборов в Государственную думу. Надеюсь, я смогу принять в этих выборах участие и победить. У нас такая страна: для того чтобы привлечь максимальное внимание к определённым проблемам, нужно сначала участвовать в президентской кампании, чтобы потом победить в думских выборах. Это моя стратегия», — приводит РИА Новости слова Собчак.

Телеведущая отметила, что у неё «огромные планы в политике».

«Моя цель не президентские выборы. Моя цель — думские выборы. Цель — в создании партии и в том, чтобы сейчас на этих выборах меня могли услышать миллионы сограждан», — добавила она.

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