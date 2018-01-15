Собчак рассказала о ситуации в России в 1990-х годах

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты России от партии «Гражданская инициатива», рассказала о ситуации в стране в 1990-х годах, сообщает kp.ru.

«Я не защитник 90-х, я тогда была маленькой девочкой, но я знаю точно, что те люди, которые стали олигархическими структурами, наверное, должны платить какой-то компенсационный налог», — заявила Собчак.

По её словам, приватизация была проведена, чтобы забрать власть у «красных директоров», поскольку вся система была коммунистической.

Как полагает Собчак, для слома системы был выбран не самый удачный механизм.

Ранее Собчак рассказала, каким совершённым в 2017 году поступком гордится.