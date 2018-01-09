Собчак рассказала, каким совершённым в 2017 году поступком гордится

Телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива», рассказала RT, каким поступком, совершённым в 2017 году, она гордится.

«Я горжусь тем, что я решилась, наверное, на самый важный шаг в моей жизни. Я решила баллотироваться в президенты России», — заявила Собчак.

Кроме того, она призналась, что старается ни о чём не жалеть и идти только вперёд.

23 декабря съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак кандидатом на пост главы государства.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.