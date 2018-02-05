В ЦИК рассказали о количестве недействительных подписей в поддержку претендентов на участие в выборах
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным Центризбиркома, в подписных листах лидера Партии роста Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, признаны недействительными 4,35% подписей, в подписных листах лидера «Яблока» Григория Явлинского — 1,07% подписей.
Также в ЦИК сообщили, что недействительными признаны 3,18% подписей в поддержку лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.
При этом отмечается, что, согласно существующему законодательству, данный порог не должен превышать 5%.
Ранее стало известно, что 0,39% от общего числа подписей, собранных в поддержку российского лидера и кандидата в президенты России Владимира Путина, признаны недействительными.