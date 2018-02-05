В ЦИК рассказали о количестве недействительных подписей в поддержку претендентов на участие в выборах

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проверила подписные листы претендентов на участие в выборах президента России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Центризбиркома, в подписных листах лидера Партии роста Бориса Титова, уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, признаны недействительными 4,35% подписей, в подписных листах лидера «Яблока» Григория Явлинского — 1,07% подписей.

Также в ЦИК сообщили, что недействительными признаны 3,18% подписей в поддержку лидера партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина.

При этом отмечается, что, согласно существующему законодательству, данный порог не должен превышать 5%.

Ранее стало известно, что 0,39% от общего числа подписей, собранных в поддержку российского лидера и кандидата в президенты России Владимира Путина, признаны недействительными.

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