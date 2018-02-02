ЦИК: 0,39% от общего числа собранных в поддержку Путина подписей признано недействительными

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев заявил, что лишь 0,39% от общего числа подписей, собранных в поддержку российского лидера и кандидата в президенты России Владимира Путина, признаны недействительными.

При этом отмечается, что согласно существующим нормам законодательства данный порог не должен превышать 5%.

«Результаты проверки на сегодняшний день, которые утвердила рабочая группа: признано подписями, не соответствующими тем нормам, которые установил ЦИК, 232 подписи. Это 0,39% от общего количества», — цитирует РИА Новости Булаева.

29 января сообщалось, что подписи избирателей в поддержку Путина сданы в ЦИК вместе с другими документами для регистрации кандидата.

Ранее директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в интервью URA.RU рассказал, чего стоит ждать от президентских выборов, которые пройдут в России в 2018 году.