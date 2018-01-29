В ЦИК сданы подписи в поддержку регистрации Путина кандидатом в президенты России

Подписи избирателей в поддержку Владимира Путина сданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России вместе с другими документами для регистрации кандидата.

Reuters

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