В ЦИК сданы подписи в поддержку регистрации Путина кандидатом в президенты России
Подписи избирателей в поддержку Владимира Путина сданы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России вместе с другими документами для регистрации кандидата.
- Reuters
- © Maxim Shemetov
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам пресс-секретаря избирательного штаба Путина Андрея Кондрашова, в ЦИК подано порядка 315 тыс. подписей.
«Около 315 тыс. подписей», — сказал Кондрашов.
Ранее сообщалось, что представители избирательного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина передадут в ЦИК подписи, которые были собраны в его поддержку, 29 января.
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