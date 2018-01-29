Представители избирательного штаба Путина передадут в ЦИК подписи в его поддержку 29 января

Представители избирательного штаба действующего главы государства и кандидата в президенты России Владимира Путина передадут в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подписи, которые были собраны в его поддержку, 29 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

«Можем озвучить дату, когда понесём подписи: это 29-е число», — заявил он.

По данным агентства, в поддержку действующего главы государства и кандидата в президенты Путина было собрано более 1,6 млн подписей.

Согласно действующему законодательству, самовыдвиженцы (Путин будет участвовать в президентской кампании как самовыдвиженец. — RT) должны собрать не менее 300 тыс. подписей.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб Путина завершил сбор подписей в его поддержку.