Избирательный штаб Путина завершил сбор подписей в его поддержку
Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина завершил сбор подписей в его поддержку. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
«Избирательный штаб Владимира Путина подвёл итоги подписной кампании. Собрано 1 611 123 подписи», — цитирует Кондрашова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что расходы избирательного фонда Путина по состоянию на 15 января составили 41,487 млн рублей.
Также ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
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