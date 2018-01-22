Избирательный штаб Путина завершил сбор подписей в его поддержку

Короткая ссылка
Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина завершил сбор подписей в его поддержку. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

«Избирательный штаб Владимира Путина подвёл итоги подписной кампании. Собрано 1 611 123 подписи», — цитирует Кондрашова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что расходы избирательного фонда Путина по состоянию на 15 января составили 41,487 млн рублей.

Также ФАН передавало, что ЦИК вдвое увеличит число систем автоматического подсчёта голосов на президентских выборах.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Выборы президента России — 2018 Политика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru