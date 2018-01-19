«Собрали 1,5 млн подписей — в пять раз больше необходимого»: брифинг сопредседателей штаба Путина

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RT
Сопредседатели избирательного штаба кандидата в президенты РФ и нынешнего главы государства Владимира Путина провели брифинг. В нём приняли участие руководитель центра одарённых детей «Сириус» Елена Шмелёва, глава медицинского Центра им. Димы Рогачёва Александр Румянцев и гендиректор КамАЗа Сергей Когогин. RT вёл прямую трансляцию.

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