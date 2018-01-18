В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Путина
Расходы избирательного фонда президента России Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, по состоянию на 15 января составили 41,487 млн рублей.
Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома России, передаёт РИА Новости.
При этом отмечается, что 3,6 млн было потрачено на сбор подписей избирателей в поддержку кандидатуры Путина.
16 января сообщалось, что число подписей, собранных в поддержку выдвижения Путина, превысило миллион.
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