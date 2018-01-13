ЦИК зарегистрировала 259 доверенных лиц Путина на президентских выборах

Центризбирком зарегистрировал список из 259 доверенных лиц президента России Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства, сообщил пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов.

Отмечается, что вторую часть списка планируют передать в ЦИК до конца января, однако это будет зависеть от президента, поскольку он лично утверждает список.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина, заявившего о намерении участвовать в президентских выборах, Елена Шмелёва сообщила, что в штабе будут работать не более 50 человек.