Число собранных в поддержку выдвижения Путина подписей превысило миллион

Более 1 млн подписей избирателей собрано в поддержку выдвижения в президенты России действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщили в его избирательном штабе.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее стало известно, что штаб Путина забраковал около 200 подписей, собранных с нарушениями действующего законодательства на двух предприятиях Курганской области. 13 января в штабе рассказали, что в поддержку Владимира Путина собрано более 538 тыс. подписей.