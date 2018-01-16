Число собранных в поддержку выдвижения Путина подписей превысило миллион

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Более 1 млн подписей избирателей собрано в поддержку выдвижения в президенты России действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщили в его избирательном штабе.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее стало известно, что штаб Путина забраковал около 200 подписей, собранных с нарушениями действующего законодательства на двух предприятиях Курганской области.

13 января в штабе рассказали, что в поддержку Владимира Путина собрано более 538 тыс. подписей.

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