Число собранных в поддержку выдвижения Путина подписей превысило 1,5 млн
Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал более 1,5 млн подписей. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.
«Сегодня собрана 1 млн 503 тысячи 781 подпись на подписных листах. То есть я могу констатировать, что за прошедшие две недели нам удалось собрать в пять раз больше подписей, чем требовалось по законодательству», — заявил Когогин.
Ранее сообщалось, что расходы избирательного фонда Путина по состоянию на 15 января составили 41,487 млн рублей.
RT вёл прямую трансляцию брифинга сопредседателей избирательного штаба.
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