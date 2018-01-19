Число собранных в поддержку выдвижения Путина подписей превысило 1,5 млн

Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина собрал более 1,5 млн подписей. Об этом заявил сопредседатель избирательного штаба Путина Сергей Когогин.

«Сегодня собрана 1 млн 503 тысячи 781 подпись на подписных листах. То есть я могу констатировать, что за прошедшие две недели нам удалось собрать в пять раз больше подписей, чем требовалось по законодательству», — заявил Когогин.

Ранее сообщалось, что расходы избирательного фонда Путина по состоянию на 15 января составили 41,487 млн рублей.

RT вёл прямую трансляцию брифинга сопредседателей избирательного штаба.