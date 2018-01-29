Песков: Путин является лидером политического олимпа и общественного мнения

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Президент России Владимир Путин является абсолютным лидером политического олимпа, и вряд ли на данном этапе кто-то сможет с ним серьёзно конкурировать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Уровень популярности Владимира Путина выходит далеко за пределы России, вряд ли кто-то сможет подвергнуть сомнению то, что Путин является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, скажем так, с которым на данном этапе вряд ли кто-то сможет серьёзно конкурировать», — сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли участие граждан в прошедших в России акциях сказать что-либо о популярности Путина.

Он добавил, что президент неоднократно подтверждал своё неоспоримое лидерство и продолжает это делать.

Ранее опрос показал, что 73,2% избирателей проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Путина, если бы выборы проводились в ближайшее время.

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