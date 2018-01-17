Опрос: более 73% избирателей проголосовали бы за Путина на президентских выборах

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Если бы президентские выборы в России проводились в ближайшее воскресенье, то 73,2% избирателей проголосовали бы за действующего главу государства Владимира Путина.

Об этом информирует kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, 6,1% респондентов выступили в поддержку кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, ещё 6,1% проголосовали бы за председателя ЛДПР Владимира Жириновского, 1,2% — за телеведущую Ксению Собчак.

Отмечается, что за лидера «Яблока» Григория Явлинского свои голоса отдали бы 0,8% избирателей, 0,3% выступили в поддержку бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

При этом 70% граждан точно посетят президентские выборы в России в марте 2018 года, 11% — скорее всего, придут на голосование.

Ранее проведённый опрос показал, что 67% граждан России однозначно планируют прийти на выборы президента. 

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