Опрос показал, сколько россиян планируют участвовать в голосовании на президентских выборах

Почти 70% россиян планируют принять участие в голосовании на президентских выборах 2018 года.

Такие данные следуют из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отмечается, что 67% россиян однозначно планируют прийти на выборы, ещё 11%, скорее всего, пойдут голосовать.

«По последним данным, среди всех опрошенных россиян отдать свой голос за Владимира Путина на президентских выборах (если бы они состоялись в ближайшее воскресенье), готовы 73,8% избирателей, за Павла Грудинина — 7,2%, за Владимира Жириновского — 4,7%, за Ксению Собчак — 1%, за Григория Явлинского — 0,6%, за Бориса Титова — 0,3%», — говорится в сообщении.

Кроме того, 64% россиян уверены, что предстоящие выборы президента пройдут в открытой и честной борьбе.