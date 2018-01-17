Песков о здоровье Путина: президент может дать фору многим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад о состоянии здоровья главы США Дональда Трампа, сообщил, что российский лидер Владимир Путин абсолютно здоров.

По его словам, в России обязательное обнародование данных о состоянии здоровья президента не предусмотрено.

«В свою очередь, могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — сказал Песков.

Ранее врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что Трамп здоров.